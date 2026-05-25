Троих мужчин задержали по делу о серии краж из частных домов в Ленобласти

Правоохранители задержали трех рецидивистов по делу о серии краж из частных домов, совершенных во Всеволожском районе Ленобласти в 2024 году. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Первое заявление о краже поступило в полицию 15 января 2024 года от 45-летней женщины. Из ее дома в СНТ «Приютино» пропали ювелирные украшения на сумму более шести миллионов рублей.

Через восемь дней обратилась 48-летняя жительница коттеджного поселка «Привольный». Из ее дома злоумышленники вынесли коллекцию монет и норковую шубу, ущерб составил 220 тысяч рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела. Преступления удалось раскрыть только спустя два с половиной года.