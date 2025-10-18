Троих мужчин задержали по делу о похищении и избиении жителя Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали в Центральном районе Северной столицы трех подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

По предварительным данным, около двух часов ночи на Гончарной улице неизвестные на автомобиле Datsun похитили 41-летнего мужчину. Пострадавший смог сбежать. Он рассказал, что злоумышленники избили его, угрожая ножом и требуя деньги.

На территории жилого комплекса «Царская столица» сотрудники вневедомственной охраны обнаружили автомобиль подозреваемых. В салоне находились трое мужчин 33, 29 и 24 лет. При задержании были изъяты два ножа. Возбуждено уголовное дело.