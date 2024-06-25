Троих мужчин из ЯНАО обвинили в сбыте наркотиков и организации нелегальной миграции
В Ноябрьске троих мужчин обвинили в организации нелегальной миграции и продаже наркотиков. Об этом Ura.ru сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
Мужчины организовали фиктивные экзамены для приезжающих мигрантов. Они помогали иностранцам с получением патентов, позволяющих им оставаться в России.
Кроме того, один из членов группы также торговал наркотиками. Дело всех троих обвиняемых передали в суд.
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