Троих мужчин из ЯНАО обвинили в сбыте наркотиков и организации нелегальной миграции

В Ноябрьске троих мужчин обвинили в организации нелегальной миграции и продаже наркотиков. Об этом Ura.ru сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Мужчины организовали фиктивные экзамены для приезжающих мигрантов. Они помогали иностранцам с получением патентов, позволяющих им оставаться в России.

Кроме того, один из членов группы также торговал наркотиками. Дело всех троих обвиняемых передали в суд.

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