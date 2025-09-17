Трое жителей Прикамья ответят в суде за незаконное обналичивание 160 млн рублей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о незаконном обналичивании 160 миллионов рублей. На скамье подсудимых оказались трое жителей Пермского края, которых обвинили в изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следователей, фигуранты дела изготовили более 500 фиктивных платежных поручений на сумму свыше 160 миллионов рублей. Инициатором преступной схемы стал житель Перми 1987 года рождения. Он уже привлекавшийся к ответственности за незаконную банковскую деятельность.

Для реализации схемы злоумышленники использовали фирмы-однодневки, на счета которых поступали средства от сторонних организаций. Полученные наличные банда выводила в теневой оборот.

Преступную схему пресекли в марте 2023 года при содействии сотрудников регионального УФСБ России. Материалы уголовного дела составили 52 тома. Сейчас дело передано в суд.