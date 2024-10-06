Трое подростков избили и ограбили мужчину в Волгограде

В Волгограде трое подростков избили мужчину и забрали у него телефон. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в Волгограде трое подростков избили мужчину, а после забрали у него телефон. Пострадавшему потребовалась помощь медиков», — сказано в сообщении.

Следствие проводит процессуальную проверку по статье «Хулиганство».

Ранее в Самаре группа мигрантов напала на мужчин и жестко избила их. Кадры с дракой появились в Сети и привлекли внимание правоохранителей. Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.