Трое пьяных жителей Выборга ворвались в квартиру к пенсионерке и легли спать

В Выборге трое неизвестных пришли в квартиру 88-летней бабушки и попросили денег на спиртное. Получив отказ, они легли спать на ее диване. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей городской полиции.

По данным силовиков, накануне пожилая женщина позвонила в отдел и поделилась тревожной новостью. Она живет в одном из домов по Цветущему переулку. Пенсионерка рассказала, что в ее квартиру вошли трое незнакомцев. Они попросили 180 рублей на покупку алкоголя. После отказа мужчины улеглись спать на диванех

Прибывшие на место сотрудники полиции прервали их сон. Трое жителей Выборга задержали и доставили в отдел. Против них составили протоколы за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Троицу поместили в специальное помещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.