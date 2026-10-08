Трое мужчин предстанут перед судом в Петербурге за незаконную партию черной икры

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело о незаконной перевозке и сбыте свыше 90 килограммов осетровой икры. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на городскую прокуратуру.

На скамье подсудимых оказались петербуржец и двое жителей Хабаровского края. По версии следствия, сообщники нелегально вылавливали рыбу осетровых пород, фасовали деликатес и доставили крупную партию в город для продажи.

Мужчинам инкриминируют незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Обвиняемым грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.