Трое мужчин напали на знакомого из Ленобласти и отобрали у него телефон

Трое мужчин, имеющих проблемы с законом, стали фигурантами уголовного дела. В управлении МВД Ленобласти сообщили, что 17 августа в правоохранительные органы обратился 43-летний житель Тихвина. Мужчина заявил, что на улице трое его знакомых сначала его избили, а потом похитили мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей и 500 рублей, написал Piter.TV.
Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте от 37 до 40 лет. Сотрудники полиции установили, что все они имеют склонность к злоупотреблению алкоголем и ранее уже привлекались к ответственности за правонарушения.
Против них возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
