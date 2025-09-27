Трое юношей помогли украсть у пенсионерки в Челябинске 9 млн рублей

В Екатеринбурге поймали трех жителей Перми, подозреваемых в передаче денег пенсионерки мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники позвонили 80-летней женщине и убедили ее, что неизвестные использовали ее данные для финансирования ВСУ. Пенсионерке пригрозили уголовным делом и обыском в квартире, если она не будет следовать их инструкциям.

В результате жительница Челябинска передала приехавшему курьеру девять миллионов рублей. Позже пострадавшая обратилась в полицию.

В ходе расследования сотрудники МВД задержали троих молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет, которые после того, как забрали деньги, уехали в Екатеринбург. По версии полиции, один из них забирал деньги, второй участвовал в перевозке. Третий юноша снимал весь процесс на видео и отправлял его кураторам.

В Москве жертвой аферистов также стала пожилая женщина. Она передала им пять килограммов золота, четыре миллиона рублей, 20 тысяч евро и 200 тысяч долларов.