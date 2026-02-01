Трепова призналась, что ей было интересно участвовать в теракте

Дарья Трепова, осужденная за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что после начала СВО сама вышла на украинскую сторону и предложила помощь. Об этом она рассказала в фильме-расследовании телеканала «Россия 1» .

Авторы документальной ленты спросили Трепову, что подтолкнуло ее к оппозиционному движению. Она ответила, что так чувствовала, и добавила, что в начале СВО Украина казалась ей пострадавшей стороной. По словам девушки, ее воспитывали так, что нужно помогать тем, кто в конфликте выступает более слабым.

«Был журналист, которого я знала. Много лет видела его статьи, читала, была подписана на него в соцсетях. И когда началась СВО, я сама ему написала, спросила, можно ли поехать, оказывать гуманитарную помощь», — рассказала осужденная.

Трепова также заявила, что до случившегося обсуждала с контактным лицом возможные последствия и не исключала, что все закончится для нее заключением под стражу.

«Я говорила Роману: „Меня из-за вашей затеи в тюрьму посадят“. Но в целом прекрасно понимала, что это может обернуться очень большим сроком. И почему-то была на это готова. Не знаю почему», — сказала она.

Террористка добавила, что участие в этой истории сначала вызывало интерес, но после взрыва стало понятно, что прежняя жизнь закончилась.

Отвечая на вопрос, почувствовала ли она, что ее использовали, Трепова сказала, что у нее началась истерика из-за собственной глупости. Девушка отметила, что сильнее всего это ощущение стало, когда в телефоне пропали некоторые контакты.

Ранее осужденная за теракт, при котором погиб Владлен Татарский, извинилась перед пострадавшими и признала совершенное преступление самым большим злом для многих людей.