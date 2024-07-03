Тренера сборной России по вольной борьбе арестовали по подозрению в содействии терроризму

Щербинский суд Москвы арестовал на два месяца старшего тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по делу о содействии терроризму. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исматзоде меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа», — заявила судья Юлия Патапенкова.

Тренера обвинили в склонении, вербовке и вовлечении лица в террористическую деятельность. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Исматзода переводил различные суммы осужденным за террористические преступления. Это были транши от 1000 до 100 000 рублей. Следователь также сообщил, что один из родственников подозреваемого воюет в Сирии, а в Таджикистане его обвиняют в терроризме.

На суде обвиняемый заверил, что исповедует традиционный ислам и не общается с родственником-радикалом. Денежные переводы он признал, но заверил, что они были направлены на совместные закупки спортивных товаров и экипировки. Адвокаты также настаивают на невиновности своего подзащитного.

Полиция задержала Алишери Исматзоду в понедельник, 1 июля. В Федерации спортивной борьбы России эту информацию назвали шокирующей.