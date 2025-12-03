Трех жителей Саратова задержали по делу об организации подпольных нарколабораторий

Правоохранители задержали троих жителей Саратова по подозрению в производстве наркотиков для дальнейшего сбыта. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Нижегородской области.
Согласно данным ведомства, фигуранты организовали лаборатории на территории Дивеевского муниципального округа. Стражи порядка изъяли крупные партии запрещенных веществ, а также средства для их изготовления.
Возбуждено уголовное дело. Двум мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщницу отправили под домашний арест.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте