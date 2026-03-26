Трех рыбаков задержали по подозрению в незаконной ловле стерляди в Нижегородской области

Правоохранители задержали трех жителей Нижегородской области по подозрению в браконьерстве. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ПФО.

Рыбаков остановили в ходе рейда у села Дуденево Павловского округа. По предварительным данным, мужчины использовали запрещенную снасть для багрения и поймали по три стерляди каждый, нанеся ущерб природным ресурсам региона на сумму более 40 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.