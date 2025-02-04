Трех организаторов сети борделей задержали в ХМАО

Сотрудники полиции пресекли деятельность сети борделей на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Подозреваемые организовали незаконный бизнес в Якутске, Нягани и Нижневартовске. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, среди фигурантов — житель Сургута и две его сообщницы, одна из которых вовлекала девушек в занятие проституцией. Всем им грозит уголовная ответственность.

Стражи порядка провели обыски по месту жительства подозреваемых. У них изъяли компьютеры, телефоны, платежные терминалы и «черную» бухгалтерию. Расследование преступления продолжается.