Трех грабителей, обокравших ювелирный салон на 5 млн, отправили в колонию | 360°

Криминал 13 мая 2024, 13:56 Трех грабителей, обокравших ювелирный салон на 5 млн, отправили в колонию

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Свердловский областной суд отправил в тюрьму троих мужчин, причастных к ограблению ювелирного салона в Екатеринбурге. Обвиняемым назначили 12, 11 и шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, написал сайт Ura.ru.

Как уточнили в пресс-службе суда, грабители признали вину частично, при этом отрицали свое участие в преступной группировке. Ущерб от их действий составил пять миллионов рублей.

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Двое осужденных будут отбывать наказание в колонии особого режима, еще один — в колонии строгого режима. Уточняется, что нападение на салон произошло в марте 2023 года.