Трех человек задержали по делу о распространении наркотиков в Пензе

Правоохранители пресекли цепочку распространения наркотиков в Пензе. Возбуждено уголовное дело, сообщила «Пенза-пресс».
Сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, у которого обнаружили запрещенное вещество растительного происхождения. Позже специалисты установили сбытчика. Им оказался 55-летний уроженец одной из соседних республик.
Через него стражи порядка вышли на еще одного участника преступной схемы. Тот признался, что самостоятельно собрал растения и подготовил их для продажи.
