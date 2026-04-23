Трех человек арестовали по делу о гибели туристов в Бурятии

Суд удовлетворил ходатайства прокуратуры и следствия о взятии под стражу трех обвиняемых по делу о гибели туристов при восхождении на гору Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Прокуратура и далее будет контролировать ход расследования.

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщало, что по делу задержали директора красноярской турфирмы, отправившей группу в роковой поход, ее заместителя и гида-инструктора. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей.

По данным следствия, 20 апреля во время спуска с горы трое туристов — две женщины и мужчина — отстали от группы и так и не вернулись в лагерь. Позже в горах нашли их тела с многочисленными травмами. Предположительно, они сорвались с большой высоты или попали под камнепад.