Трех белгородцев обвинили в гибели школьницы в контактном фонтане

Следователи предъявили обвинение трем жителям Белгородской области в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за которых погибла 13-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, руководитель управления Томаровской территории и экс-директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа» наняли электромонтера, чтобы починить контактный фонтан. Однако монтер выполнил свою работу плохо, и вскоре произошла утечка тока.

В результате 2 июня электрическим разрядом убило 13-летнюю девочку, игравшую в фонтане.

Следствие ходатайствует о том, чтобы всех троих взяли под стражу.

Злополучный фонтан открыли только 30 апреля.