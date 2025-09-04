Торговец арбузами протащил инспектора на капоте в Петербурге при попытке скрыться

Происшествием обернулся рейд по пресечению несанкционированной торговли в Петербурге. Подробности сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу комитета по контролю за имуществом.

В районе Металлостроя продавец арбузов оказал сопротивление инспекторам. Нарушитель попытался скрыться на автомобиле и протащил на капоте сотрудника комитета. Потерпевший не пострадал. Все материалы по делу направлены в правоохранительные органы для расследования.