Топ-менеджерам обанкротившегося банка вынесли приговор за хищение 5 млрд рублей

Занимавшего пост председателя правления Межтопэнергобанка Игоря Грабового и руководителя кредитного управления финансовой организации Елену Литвинову приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно по делу о хищении 4,8 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

В ведомстве напомнили, что банк потерял лицензию в 2017 году, так как регулятор увидел неадекватную оценку рисков и кредитование компаний, которые не вели реальную хозяйственную деятельность.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела, Грабовой и Литвинова выдавали кредитные деньги фирмам-однодневкам в интересах фактического владельца и бывшего председателя правления банка Юрия Шутова, находящегося сейчас в международном розыске.

На момент банкротства долг Межтопэнергобанка составлял более 30,6 миллиарда рублей, из которых 20 миллиардов приходились на долги физическим лицам.

Центральный банк России удовлетворил запрос Америкэн Экспресс Банка по аннулированию лицензии. По открытым данным, убыток финансовой организации за 2023 год составил 90,65 миллиона рублей. Оказание услуг в России и Белоруссии банк приостановил в марте 2022 года.