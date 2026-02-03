Тюменца осудят за подкуп преподавателей колледжа в Курганской области

По данным следствия, с 25 апреля 2023 года по 29 марта 2024 года студент перевел 30 тысяч рублей одному из преподавателей за помощь в сдаче экзаменов и зачетов без личного присутствия. Кроме того, еще 19 тысяч рублей, по версии правоохранителей, получил другой преподаватель за подготовку, допуск и защиту дипломной работы. Благодаря этому студент смог получить диплом о среднем профессиональном образовании.