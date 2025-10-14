Тюменскую гадалку приговорили к условному сроку за обман с ритуалом по возвращению мужа
В Тюмени гадалку осудили за обман: она обещала вернуть мужа женщине и получила за ритуал 500 тысяч рублей. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Подсудимая, завладев доверием потерпевшей, обманом убедила ее, что поможет вернуть мужа, но для проведения ритуала потребуются деньги», — рассказали в прокуратуре.
Гадалку признали виновной по статье «Мошенничество». Суд назначил ей три года условно и взыскал сумму ущерба.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте