Тюменку задержали в аэропорту Екатеринбурга с контрабандой из Индии

Таможенники задержали в аэропорту Кольцово жительницу Тюмени, которая пыталась ввезти в Россию 23 килограмма товаров из Индии без декларации. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, 46-летняя туристка привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серег, предметов одежды и головных уборов. Женщина заявила, что везла товары не для себя, а про обязательное декларирование не знала.

В отношении тюменки возбудили административное производство. Ей грозит конфискация всего закупленного либо штраф — до двукратной стоимости всех ввозимых товаров.