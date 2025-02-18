Тюменку задержали в аэропорту Екатеринбурга с контрабандой из Индии

Таможенники задержали в аэропорту Кольцово жительницу Тюмени, которая пыталась ввезти в Россию 23 килограмма товаров из Индии без декларации. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
По данным ведомства, 46-летняя туристка привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серег, предметов одежды и головных уборов. Женщина заявила, что везла товары не для себя, а про обязательное декларирование не знала.
В отношении тюменки возбудили административное производство. Ей грозит конфискация всего закупленного либо штраф — до двукратной стоимости всех ввозимых товаров.
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