Тюменку осудили за 1,5-миллионный долг по алиментам
В Тюменской области осудили местную жительницу, которая задолжала своим дочерям 1,5 миллиона рублей по алиментам. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на судебные документы.
В них говорится, что женщину ограничили в родительских правах. Она с 2019 года страдает алкогольной зависимостью и нигде не имеет постоянного дохода.
В итоге тюменку приговорили к общественным работам с удержанием 5% своих доходов в пользу государства.
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