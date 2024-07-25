Тюменку осудили за 1,5-миллионный долг по алиментам

В Тюменской области осудили местную жительницу, которая задолжала своим дочерям 1,5 миллиона рублей по алиментам. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что женщину ограничили в родительских правах. Она с 2019 года страдает алкогольной зависимостью и нигде не имеет постоянного дохода.

В итоге тюменку приговорили к общественным работам с удержанием 5% своих доходов в пользу государства.

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

Сухой закон наступает? Депутаты рассказали о запрете алкомаркетов в выходные

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте