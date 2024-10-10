Тюменку будут судить за мошенничество со страховыми выплатами

В Тюменской области будут судить женщину, которая обманом получила страховую выплату около 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Осенью 2022 года женщина представляла потерпевшую в ДТП и подделала договор, по которому смогла получить страховую выплату. Присвоив деньги, она потратила их на себя. Однако потом афера скрылась, и теперь предприимчивую тюменку ждет суд.
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