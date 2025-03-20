Теневых банкиров, которые обогатились почти на 48 млн рублей, задержали в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти пресечена деятельность нелегальных финансистов. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали мужчину и его соучастницу, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, написал телеканал «Санкт-Петербург».
За короткий срок они смогли обогатиться почти на 48 миллионов рублей. Мужчина регистрировал фиктивные компании, а его напарница занималась бухгалтерией. Работа подпольных офисов велась в Кудрово и деревне Кальтино.
Конспирация не помогла теневым банкирам уйти от внимания правоохранительных органов. Подозреваемые меняли сим-карты еженедельно, но это их не спасло. Они оказывали услугу по обналичиванию средств юридическим лицам за вознаграждение в размере 11%, при этом не имели никаких банковских лицензий.
Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Зеленский признал, что Украину не хотят брать в НАТО
Захарова усомнилась в перемирии из-за нарушения Украиной условий прекращения огня
Мужчина упал с моста в Москву-реку
Макрона уличили в попытке возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа
В США заявили, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
«Были готовы на все». Как Лавров очаровал всех журналисток в ООН
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте