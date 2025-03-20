Теневых банкиров, которые обогатились почти на 48 млн рублей, задержали в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти пресечена деятельность нелегальных финансистов. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали мужчину и его соучастницу, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

За короткий срок они смогли обогатиться почти на 48 миллионов рублей. Мужчина регистрировал фиктивные компании, а его напарница занималась бухгалтерией. Работа подпольных офисов велась в Кудрово и деревне Кальтино.

Конспирация не помогла теневым банкирам уйти от внимания правоохранительных органов. Подозреваемые меняли сим-карты еженедельно, но это их не спасло. Они оказывали услугу по обналичиванию средств юридическим лицам за вознаграждение в размере 11%, при этом не имели никаких банковских лицензий.

Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.