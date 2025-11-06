Тело студентки из Китая нашли у многоэтажки в Ленобласти

В Ленинградской области обнаружили тело китайской студентки Чжан Цэвэнь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Девушка училась на первом курсе в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Специальность — психолого-педагогическое образование. Однокурсники издевались над Цэвань из-за плохого знания русского языка. Девушка сильно переживала из-за этого.

Китаянку в последний раз видели недалеко от учебного корпуса в конце октября. После этого она пропала. Родственники девушки потеряли с ней связь несколько недель назад. Отец Чжан записал видео, в котором попросил помочь найти его дочь. Мужчина уже едет из Китая в Россию.

Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», по предварительной информации, девушка выпала из окна многоэтажки. В Мурино в ее съемной квартире остались чемодан, разбросанные вещи и включенный свет.

