Тело пропавшего в июне DJ Pealot нашли в Карелии

СКР Карелии: в лесу нашли тело 50-летнего диджея из Петербурга

В Карелии обнаружили тело пропавшего полтора месяца назад диджея из Санкт-Петербурга Максима Ананьина. Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причину его смерти, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина пропал 30 июня в Куркиекском сельском поселении Лахденпохского района. Следком сообщил, что тело 50-летнего петербуржца нашли 12 августа в лесном массиве возле поселка Лумиваара.

«С целью установления точной причины гибели следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, организованы иные проверочные мероприятия», — сообщила пресс-служба.

Покойным оказался 50-летний Ананьин, известный как DJ Pealot и страдавший эпилепсией. Сайт 47news сообщил, что он пропал во время музыкальноо фестиваля Air.

В конце июля в Карелии произошло еще одно ЧП. Вода размыла перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщили «Известия». Погибли три человека.