Тело пропавшего россиянина нашли в чужой могиле

Собаки-ищейки криминалистов в поисках пропавшего в конце февраля уроженца Кунгура Дмитрия привели правоохранителей на закрытое Верхне-Курьинское кладбище Перми и остановились около одной из могил. Найденный в ходе раскопок труп по сохранившейся татуировке опознали мать и тетя пропавшего мужчины. На его поиски у них ушло более 100 дней. Подробности родственники рассказали сайту perm.kp.ru.

Собеседницы рассказали, что из Кунгура в Пермь Дмитрий переехал два года назад. В большом городе он устроился на работу и завел дружбу с неким Михаилом. На связь с родными мужчина перестал выходить в конце февраля. Мать и тетя с волонтерами отправились на его поиски.

Они выяснили, что перед исчезновением Дмитрий взял в аренду внедорожник Porsche Cayenne. Машину со следами крови в салоне нашли брошенной во дворах. По записям видеорегистратора и камерам наблюдения семья по часам восстановила весь последний день жизни Дмитрия.

В день исчезновения на своей машине он подвозил незнакомую девушку. После того, как спутница вышла на одной из улиц Перми в машину сели трое неизвестных. Увидев их, Дмитрий выпрыгнул из-за руля на улицу, но его силой посадили обратно и повезли в сторону кладбища.

«По геолокации мы выяснили, что Porsche остановился на одной из самых ближних к дороге могил. Когда волонтеры окинули взглядом кладбище, то одно захоронение резко выделялось среди прочих — снег на нем был как бы накидан кусками», — поделилась с журналистами одна из родственниц.

По ее словам, когда начали копать, то из-под земли забила кровь. Но тела в могиле не оказалось, но к поискам удалось привлечь полицейских.

На кладбище родные провели около трех месяцев, изучив практически каждую могилу. Но тело не могли найти до начала июня. По словам родственников, несмотря на то, что кладбище официально не работает, существует разрешение на подзахоронение в уже существующие могилы. В одной из них под железной плитой собаки-ищейки нашли тело Дмитрия.

По подозрению в убийстве следователи задержали друга пермяка Михаила. Он сдал двух своих подельников. По предварительным данным, после расправы над мужчиной. Его друг с той самой девушкой зашли в квартиру, где жил убитый и забрали около 10 миллионов рублей. Через несколько дней пара вернулась на могилу, где спрятали труп и вылили туда неизвестную жидкость, чтобы отпугнуть собак.

Сегодня же стало известно, что суд приговорил жителя Сургута к 12 годам колонии строгого режима за убийство родной матери. Согласно материалам дела, мужчина пришел домой в наркотическом опьянении и забил родственницу до смерти бейсбольной битой.