RT: в Улан-Удэ нашли тела пропавших год назад Буиновой и Норбоева

В одном из гаражей в Улан-Удэ нашли тела, предположительно, пропавших год назад финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» и ее знакомого. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, тела направят на проведение экспертизы. Результаты исследования станут известны завтра. На данный момент нет никаких предположений о мотивах преступлений.

В последний раз Сэсэг Буинову и Станислава Норбоева видели в ночь с 11 на 12 апреля 2024 года. Мужчина сел в ее машину возле торгового центра.

Позже в разных частях города нашли вещи пропавших и автомобиль девушки с сорванными номерами. Рядом были следы, похожие на кровь.

В СМИ появлялась информация о том, что в Бурятии продолжаются поиски пропавшей финалистки конкурса «Миссис Бурятия».

Ранее в московском районе Раменки, в реке Сетунь, под Новорублевским мостом был обнаружен труп человека. Очевидец сообщил, что заметил торчащие из воды кроссовок, джинсы и черную куртку. Погибший, по его словам, судя по всему, был невысокого роста.