Тела женщины и ее детей с ножевыми ранениями нашли в Марий Эл

СК: в Марий Эл нашли тела женщины и двух ее маленьких детей

Тела 29-летней женщины и двух ее маленьких детей с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в городе Звенигово республики Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На месте происшествия побывала следственна группа.

«В настоящее время по уголовному делу проводится осмотр места происшествия, выполняется следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего».

В Ижевске ранее осудили бездомную 56-летнеюю женщину. Ее обвинили в убийстве знакомого на теплотрассе из-за украденного спирта. Злоумышленницы ударили мужчину ножом в грудь минимум пять раз. Ближайшие 10 лет бездомная проведет в исправительной колонии общего режима.