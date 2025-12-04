Таможенники обнаружили свыше 22 тонн афродизиака под видом меда в Дагестане

На таможенном посту «Яраг-Казмаляр» в Дагестане предотвратили попытку незаконного ввоза крупной партии афродизиака. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на пресс-службу ФТС РФ.
Инспекторы остановили грузовик для проверки и решили провести полный досмотр транспортного средства. Выяснилось, что в картонных коробках вместо меда находилось свыше 22 тонн эпимедиумной пасты, расфасованной в стеклянные банки и бумажные саше, написали «Известия».
Общая стоимость изъятого товара превысила 21 миллион рублей. В отношении перевозчика составили протокол за предоставление недостоверных сведений.
