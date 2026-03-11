Сына «крабового короля» начали судить во Владивостоке без его присутствия

Фрунзенский районный суд Владивостока начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кана, сына бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король». Фигурант находится за пределами России, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Кана-младшего заочно обвинили в участии в преступном сообществе, уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде особо ценных водных биоресурсов.

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы он, будучи директором компании «Курильский универсальный комплекс», через подконтрольные фирмы вывозил продукцию в Японию, Южную Корею и КНР, указывая в декларациях заниженную стоимость. Ущерб превысил 9,2 миллиона рублей.

Ранее суд уже взыскал с Александра Кана 358,7 миллиарда рублей. Его отец Олег Кан также находится в розыске. Кана-старшего приговорили к 24 годам лишения свободы и выписали штраф в пять миллионов рублей за создание преступного сообщества, контрабанду за рубеж свыше 3,4 тысячи тонн краба и уклонение от уплаты налогов и таможенных сборов.