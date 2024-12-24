Свидетельница по делу Иванова отказалась раскрыть движение денег на ее счетах

Свидетельница по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова не стала объяснять движение средств на своих счетах. Подробности из материалов дела привело РИА «Новости» .

«В ходе допроса 30 октября 2024 в качестве свидетеля <…> в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по ее счетам», — процитировали материалы дела в публикации.

Названная статья Конституции гарантирует право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Из материалов дела следует, что полученные преступным путем деньги Иванов распределял по банковским счетам своих родителей, нынешней и бывших жен. Кроме этого он переоформлял на близких различное имущество.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали бывшего мэра Среднеуральска Свердловской области Андрея Зашляпина. Задержание связано с подозрением в коррупции.