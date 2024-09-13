Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной

Свидетели подтвердили причастность украинки Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС.
Дугина погибла в возрасте 29 лет. Ее убили вечером 20 августа 2022 года. Автомобиль журналистки подорвали на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
В ЦОС ФСБ 22 августа сообщили, что убийство раскрыто. По данным ведомства, причастной к преступлению является гражданка Украины Наталья Вовк. После убийства российской журналистки она вместе с дочерью сбежала в Эстонию через Псковскую область. Для организации убийства Вовк арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.
Вовк и Цыганенко заочно обвиняются в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
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