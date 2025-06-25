Свердловские полицейские раскрыли убийство женщины 27-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области раскрыли убийство женщины, совершенное 27 лет назад. Подозреваемым оказался мужчина, который сейчас находится на лечении в психиатрической больнице. Эту информацию сообщили Ura.ru в пресс-службах силовых структур региона.

По данным следствия, 64-летняя жительница Богдановича была найдена мертвой вечером 27 июля 1998 года. Предположительно, она была зарезана. Преступление не удалось раскрыть по горячим следам.

«В этом году материалы дела были тщательно проанализированы. В качестве вещдоков в деле имелись дактопленки с изъятыми на месте происшествия следами пальцев рук. После проверки было установлено, что отпечатки совпадают со следами пальцев рук мужчины, 1958 года рождения», — отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Выяснилось, что подозреваемый в 90-е годы совершил убийства и разбойные нападения в нескольких областях России, включая Орловскую, Свердловскую, Владимирскую, Тамбовскую, Пензенскую, Рязанскую и Красноярский край. В 2001 году он был помещен в психиатрическую больницу, так как был признан невменяемым.

Он признал причастность к убийству и пояснил, что причинил смерть женщине с целью хищения ее имущества, заключили в СКР.