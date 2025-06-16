Свекровь облила невестку кипятком и избила крышкой в Татарстане

В Елабуге 71-летняя женщина облила невестку кипятком и ударила крышкой от кастрюли по голове. Теперь свекрови грозит тюремное заключение, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, семейный конфликт произошел утром 10 марта. Пенсионерка поссорилась с супругой сына. Она неожиданно вылила на нее кипящую воду, а потом ударила алюминиевой крышкой от кастрюли по голове.

Жительницу Елабуги обвинили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Свою вину она признала.

Ранее житель Курской области смертельно ранил свою жену, 16-летнюю дочь и пожилую мать. Все трое умерли на месте. Убийство произошло во время семейной ссоры.