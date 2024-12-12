Супружескую пару задержали с килограммом мефедрона в Нижегородской области

Супругам из Балахнинского округа грозит до 15 лет колонии за хранение крупной партии наркотиков. Стражи порядка нашли в их машине более одного килограмма мефедрона. Об этом сообщает сайт «Время Н» со ссылкой на сотрудников ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, автомобиль марки BMB остановили для проверки документов. Женщина-водитель находилась под воздействие наркотиков, однако отказалась пройти медицинское освидетельствование.

Вместо этого нарушительница стала предлагать инспекторам взятку в размере 180 тысяч рублей. В ходе составления протокола возле машины нашли сверток с запрещенным веществом, от которого супруги пытались избавиться.

Против задержанных возбудили уголовное дело. Их заключили под стражу на время предварительного следствия.