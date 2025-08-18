Супруги в США прятали объеденное чихуахуа тело общего любовника

В США супружескую пару Джеймса и Сюзанну Агню обвинили в надругательстве над телом любовника* и мошенничестве. Они полтора года хранили дома останки и жили на его пособия, сообщил Daily Mirror .

Джим О’Нил состоял в интимных отношениях и с женщиной, и с ее мужем*. В декабре 2023 года он умер у них дома. По версии специалистов, в этом Агню не виноваты, так как это произошло из-за болезни или употребления наркотиков. Однако они оставили тело дома и 18 месяцев пользовались дебетовой картой мертвого любовника.

«Я спросил Сюзанну, когда они решили прикрыть его тело, и она сказала, что примерно через неделю чихуахуа начали его грызть, поэтому она накрыла его спущенным надувным матрасом, чтобы попытаться отпугнуть их», — рассказал полицейский.

Об исчезновении О’Нила сообщил его брат. Когда началось разбирательство, Джеймс пытался выдать себя за Джима, потом супруги выдумали, что он уехал несколько лет назад с иностранкой из интернета. Однако записи с камер видеонаблюдения показали, что его картой расплачивался супруг Сюзанны.

