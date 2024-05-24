Супруги из Москвы делали в гараже военное оборудование для Украины

Супруги из Москвы делали в гараже военное оборудование и пытались вывезти его на Украину. Контрабандистов задержали и возбудили против них уголовные дела, сообщила Федеральная таможенная служба России (ФТС).

Россияне действовали сообща с двумя гражданами Грузии.

«Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину таможенники. <…> Пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», — уточнила пресс-служба ведомства.

Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ изъяли 12 балочных держателей. Часть из них перехватили на таможне в Верхнем Ларсе — их пытались вывезти из России граждане Грузии. Остальные — в мастерской по сборке военной продукции, организованной в одном из гаражных боксов Москвы.

«Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а транспортировкой в Грузию занимались иностранцы», — добавили в ФТС.

Против москвичей возбудили уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово пресекли крупный канал контрабанды драгоценных металлов.