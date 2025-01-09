Супруге экс-мэра Сочи пролили домашний арест

Мещанский районный суд Москвы постановил продлить домашний арест супруге экс-мэра города Сочи — Янине Копайгородской. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения.
«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны на срок один месяц четверо суток», — отметили в пресс-службе.
Супруга подсудимой — экс-сэра Сочи Алексея Копайгородского — обвинили в растрате муниципальных земель на сумму 3,7 миллиона рублей. Его арестовали в сентябре. Ни бывший градоначальник, ни его жена вину не признали. Ранее адвокат фигурантки уголовного дела попросил суд разрешить обвиняемой посещать церковные службы, но ходатайство отклонили. Юрист назвал это нарушением права на свободу вероисповедания.
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