Судимого жителя Ижевска заключили под стражу по делу об убийстве знакомого

Суд Ижевска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 52-летнего местного жителя, который обвиняется в причастности к убийству давнего знакомого. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

По версии следствия, преступление случилось в ночь на 13 января во время застолья. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес своему приятелю множественные ножевые ранения. От тяжелых травм потерпевший скончался на месте.

Выяснилось, что на счету злоумышленника уже есть непогашенная судимость. Его отправили в следственный изолятор до 14 марта 2025 года.