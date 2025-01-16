Судимого жителя Ижевска заключили под стражу по делу об убийстве знакомого

Суд Ижевска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 52-летнего местного жителя, который обвиняется в причастности к убийству давнего знакомого. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Удмуртии.
По версии следствия, преступление случилось в ночь на 13 января во время застолья. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес своему приятелю множественные ножевые ранения. От тяжелых травм потерпевший скончался на месте.
Выяснилось, что на счету злоумышленника уже есть непогашенная судимость. Его отправили в следственный изолятор до 14 марта 2025 года.
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