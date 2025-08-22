Суд заключил под стражу фигуранта дела об убийстве двух человек в Нижнем Новгороде

Суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух человек. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По информации правоохранителей, обвиняемый, ранее судимый за убийство и кражу, снимал комнату у 51-летней женщины на улице Раевского. В ходе конфликта с ней и ее 70-летним сожителем он нанес обоим ножевые ранения в шею, после чего обезглавил тела.

Подозреваемого задержали по горячим следам в заброшенном здании на улице Генкиной. Против него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц.