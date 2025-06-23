Суд вынес приговор вандалам за пентаграмму у квартиры военкора Трушнина

Щербинский суд Москвы вынес приговор Владиславу Ремневу и Светлане Агибаловой, нарисовавшим пентаграмму у квартиры военкора Валентина Трушнина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Вандалов приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ремнев и Агибалова нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери и у порога квартиры журналиста «Известий» в октябре 2023 года. Уголовные дела возбудили по статьям о вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Оказалось, фигуранты получали определенные задания через чат-боты, за их выполнение злоумышленникам платили деньги. За пентаграмму у квартиры Трушнина Ремнев и Агибалова получили пять тысяч рублей. Самого военкора в момент преступления дома не было, он находился в командировке в Израиле, напомнили «Известия».