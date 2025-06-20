Суд вынес приговор собиравшей деньги для ВСУ волонтеру Россинской
Волонтера Надежду Россинскую* из Белгорода приговорили к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене, содействии террористической деятельности и призывах к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Приговор вынесли во Втором западном окружном военном суде. Сторона гособвинения запросила 27 лет заключения. Волонтер свою вину не признала.
Суд назначил ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима и штраф в размере 320 тысяч рублей.
По версии следствия, на своей странице в социальных сетях женщина публиковала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи для батальона «Азов»** и сама переводила деньги на счет террористической организации. Преступную деятельность Россинской* пресекли силовики УФСБ России по Белгородской области.
Надежда Россинская* работала волонтером в некоммерческой организации, специализировавшейся на помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов. Ее задержали в феврале прошлого года.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Террористическая организация, запрещена в России.