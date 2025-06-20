Суд вынес приговор собиравшей деньги для ВСУ волонтеру Россинской

Волонтера Надежду Россинскую* из Белгорода приговорили к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене, содействии террористической деятельности и призывах к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Приговор вынесли во Втором западном окружном военном суде. Сторона гособвинения запросила 27 лет заключения. Волонтер свою вину не признала.

Суд назначил ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима и штраф в размере 320 тысяч рублей.

По версии следствия, на своей странице в социальных сетях женщина публиковала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи для батальона «Азов»** и сама переводила деньги на счет террористической организации. Преступную деятельность Россинской* пресекли силовики УФСБ России по Белгородской области.

Надежда Россинская* работала волонтером в некоммерческой организации, специализировавшейся на помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов. Ее задержали в феврале прошлого года.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Террористическая организация, запрещена в России.