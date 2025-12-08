Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве журналиста Sputnik Рассела Бентли

В Донецке суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Фигуранты получили сроки до 12 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

«В соответствии с приговором суда виновным назначено наказание: Вансяцкому — 12 лет колонии строгого режима, Иорданову — 12 лет колонии строгого режима, Агальцеву — 11 лет колонии строгого режима, Бажину — один год шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Южном окружном военном суде.

В апреле 2024 года около временного пункта ремонта техники батальона, где находились Иорданов и Вансяцкий, они заметили Бентли, который готовился к видеосъемке последствий ракетного удара. Офицеры потребовали у него документы и объяснили, почему он находится на этом месте. Бентли представился корреспондентом.

Вансяцкий доложил начальству о диверсанте. Командование приказало доставить Бентли в передовой пункт управления батальона. Вансяцкий велел Иорданову задержать Бентли и посадить его в машину. На голову «диверсанту» надели тканевый мешок.

Вансяцкий, Иорданов и Агальцев по пути к пункту управления пытали Бентли, желая получить от него признание в причастности к диверсионно-разведывательным группам противника. После избиений Бентли скончался.

«Вансяцкий и Агальцев, обнаружив, что Бентли мертв, в целях сокрытия совершенного преступления поместили тело потерпевшего в багажник автомобиля и осуществили подрыв транспортного средства», — отметили в суде.

После Бажин и Иорданов приехали на место взрыва автомобиля. Там они сожгли останки погибшего.

Ранее следователи СК возбудили уголовное дело после гибели журналиста МИА «Россия сегодня» Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. Корреспондентов атаковали украинские дроны.