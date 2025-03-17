Суд Выборга отправил в колонию угонщика-рецидивиста

Выборгский городской суд признал ранее судимого мужчину виновным в угоне двух автомобилей и повторном вождении в нетрезвом виде. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Правоохранители установили, что в июле и августе 2022 года нетрезвый мужчина угнал ВАЗ-2102 и Volkswagen Passat, оставленные на улицах Спортивной и Ленинградском шоссе.

Сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника за рулем иномарки на улице Приморской. Проверка показала, что задержанный был пьян, несмотря на предыдущее административное наказание за такое же нарушение.

С учетом рецидива и тяжести преступлений обвиняемому назначили три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет и шести месяцев.