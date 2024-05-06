Суд Воронежа приговорил местного жителя к 70 часам обязательных работ за продажу холодного оружия | 360°

Криминал 06 мая 2024, 14:26 Суд Воронежа приговорил местного жителя к 70 часам обязательных работ за продажу холодного оружия

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В Воронеже суд вынес приговор местному жителю за продажу нунчаков, изготовленных на промышленном оборудовании. Мужчине назначили 70 часов обязательных работ. Об этом сообщил «Ридус».

Как пишет издание, обвиняемый приобрел их еще в 2021 году для дальнейшей продажи. На мужчину завели уголовное дело после того, как один из полицейский купил у него нунчаки за две тысячи рублей.

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Юристы отмечают, что за незаконный сбыт холодного оружия в России можно получить до четырех лет тюрьмы.