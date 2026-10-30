Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемую в краже украшений на 6 млн рублей
Петербурженку отправили под стражу до 22 декабря 2026 года по обвинению в хищении ювелирных изделий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.
По данным правоохранителей, с 16 сентября по 21 октября 29-летняя фигурантка вынесла драгоценности из жилья на Шпалерной улице. Женщине вменяют статью о краже в особо крупном размере.
Судебная инстанция согласилась с доводами следствия и позицией прокурора, санкционировав арест обвиняемой. Надзорное ведомство контролирует ход дальнейшего разбирательства.