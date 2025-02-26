Суд в Москве отменил приговор машинисту, устроившему аварию в метро

Мосгорсуд отменил приговор сотруднику метро, который при перегонке пустого поезда врезался в состав с пассажирами на станции «Печатники». Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Согласно материалам дела, машинист отключил автоматическую систему регулирования скорости, не отреагировал на предупреждение и не использовал экстренное торможение. В итоге он сам сломал ногу, а несколько пассажиров второго поезда получили легкие травмы.

Сотруднику метрополитена вменили нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта, суд приговорил машиниста к штрафу в 200 тысяч рублей. Инстанция признала за метрополитеном право на возмещение ущерба, которые следователи оценили в более чем 616 миллионов рублей. Для обеспечения иска суд арестовал две квартиры обвиняемого.

Машинист обжаловал приговор. Он не оспаривал свою ошибку, но посчитал сумму ущерба завышенной. Суд согласился с доводами обвиняемого.

В январе электричка сбила мужчину на станции «Электрозаводская» в Москве. Пострадавший потерял сознание, ему оказали первую помощь.